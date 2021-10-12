В Броварах полицейский за $5 тыс. отпустил злоумышленника, который был в розыске

В Киевской области полицейский за взятку отпустил гражданина, который находился в розыске за разбой. Исполняющий обязанности начальника одного из секторов криминальной полиции Броваров задержал злоумышленника, но не отвез в участок, а потребовал $5 тыс.

1 октября жена задержанного передала сотруднику Нацполиции первую часть суммы. Через 10 дней полицейского задержали следователи Государственного бюро расследований при получении 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

Сейчас правоохранители выясняют причастность других лиц к преступлению. Полицейскому Киевской области сообщили о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК).

Задержанному грозит до 10 лет заключения и конфискация имущества. После отбытия наказания ему будет запрещено заниматься определенной деятельностью до трех лет.

На днях ГБР разоблачило полицейских, которые выбивали деньги из задержанных в Днепропетровской области. Они также применяли силу для того, чтобы граждане признались в преступлениях, которые на самом деле не совершали.

Полицейские делали это для улучшения статистики на службе. Главой группировки стал оперуполномоченный и четверо его коллег. Подробнее о преступлениях полицейских на Днепропетровщине читайте в материале.