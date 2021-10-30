Служба безпеки України затримала чоловіка, який намагався дати хабар депутату через його помічника. Громадянин обіцяв надавати $100 тис. щороку, якщо нардеп внесе правки в законопроект та сприятиме його відтермінуванню.

Йдеться про закон №5572 Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав.

Чоловік, який пропонував хабар, є очільником організації, яка збирає гроші з закладів, де грають композиції артистів.

Більшу частину коштів за використання музичних творів компанія має віддавати виконавцям. Однак її керівництво скористалося монополією на ринку та створило так звані компанії-прокладки.

Кошти проходили через них і виконавці отримували набагато менші суми. Ухвалення закону №5572 фактично ліквідовує організацію. Через це її керівник вирішив дати хабар депутату, який є одним з авторів законодавчої ініціативи.

У п’ятницю, 29 жовтня, чоловік намагався запропонувати депутату через його помічника першу частину хабаря у розмірі $100 тис.

Співробітники СБУ затримали громадянина, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Правоохоронці також встановлюють обставини події та причетність до злочинної схеми інших осіб.

Пропонував $100 тис. щороку: СБУ затримала чоловіка за спробу підкупу депутата / 3 фотографии

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