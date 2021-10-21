В Святогорске Донецкой области кандидату в депутаты городского совета объявили подозрение в вымогательстве и получении $1,5 тыс. взятки.

Задержали подозреваемого во время передачи второй части суммы – 35 тыс. грн.

Деньги кандидат требовал от представителя одной из политических партий.

Как выяснилось, фигурант, занимая должность члена Святогорской городской территориальной избирательной комиссии, во время проверки документов для регистрации в выборах заметил, что эта политсила внесла за кандидатов меньшую сумму залога, чем было нужно.

После этого подозреваемый потребовал от представителя партии $1,5 тыс., за которые обещал не отменять регистрацию.

Правонарушителю должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Нацполиции Донецкой области при оперативном сопровождении СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Требовал деньги у партии: в Донецкой области на взятке задержали кандидата в депутаты / 2 фотографии

Месяц назад в Винницкой области задержали главу районного суда. Мужчина обещал за 120 тыс. грн ускорить рассмотрение гражданского дела и принять решение в пользу лица.

Должностному лицу объявили подозрение по факту получения неправомерной выгоды.

Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура