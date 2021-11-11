В Киеве произошел пожар на однопалубном плавучем кафе в районе Гидропарка. Заведение общественного питания расположено в заливе реки Днепр, возле Венецианского моста.

На место прибыли сотрудники ГСЧС. Огонь распространился на территорию 160 кв. В 21:16 спасатели локализовали пожар в Гидропарке.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. От ГСЧС прибыло 20 сотрудников и четыре единицы техники.

Недавно в центре Киева загорелось кафе, расположенное на проспекте Победы. В одноэтажном заведении общественного питания загорелась кровля площадью 150 кв. м.

Пожар произошел ночью, к счастью, во время возгорания в здании никого не было, поэтому пострадавших нет.

Причину пожара в кафе устанавливают правоохранители. Огонь уничтожил в заведении помещение кухни, холодильники и кухонное оборудование, а также большую часть потолка.

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