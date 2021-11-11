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У Києві сталася пожежа у плавучому кафе в районі Гідропарку

Людмила Богданова редакторка стрічки
У Києві сталася пожежа у плавучому кафе в районі Гідропарку

У Києві сталася пожежа на однопалубному плавучому кафе у районі Гідропарку. Заклад громадського харчування розташований у затоці річки Дніпро, що поблизу Венеціанського мосту.

На місце прибули співробітники ДСНС. Вогонь поширився на територію 160 м кв. О 21:16 рятувальники локалізували пожежу у Гідропарку.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Від ДСНС прибуло 20 співробітників та чотири одиниці техніки.

Нещодавно у центрі Києва загорілося кафе, розташоване на проспекті Перемоги. В одноповерховому закладі громадського харчування загорілася покрівля площею 150 кв. м.

Пожежа сталася вночі, на щастя, на момент загоряння у будівлі нікого не було, тому постраждалих немає.

Причину пожежі у кафе наразі встановлюють правоохоронці. Вогонь знищив у закладі приміщення кухні, холодильники та кухонне обладнання, а також значну частину стелі.

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