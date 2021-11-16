Действия координировали из РФ: СБУ объявила о подозрении лидеру антивакцинаторов

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность антиукраинской сети, члены которой под антивакцинаторскими лозунгами пытались дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине и призвали к насильственному изменению конституционного строя.

Пресс-служба СБУ сообщила, что, по предварительным данным, их действия координировали российские кураторы.

— В результате синхронных спецопераций СБУ сразу в нескольких регионах Украины деятельность антиукраинской группировки прекращена, — говорится в сообщении.

Лидеру так называемых антивакцинаторов и еще одному фигуранту уголовного производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины — Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

— В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в частности, переписка, во время которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой, – отмечается в сообщении СБУ.

В результате санкционированных обысков правоохранители изъяли доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

Издание Бабель пишет, что о подозрении объявили известному львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву, хотя СБУ не называет фамилии лидера антивакцинаторов.

Об обысках именно в квартире Стахива во Львове на ул. Франко, 60, сообщил ресурс Zaxid.net. Поддержать его пришли десятки антивакцинаторов.

3 ноября в Киеве противники вакцинации заблокировали правительственный квартал и потребовали отменить карантин. Участники марша кричали: Нет принудительной вакцинации, Киев, вставай!, Не позволим проводить эксперименты над нашими детьми. Стахов был одним из организаторов пикета антивакцинаторов.

Большинство участников были без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию.