Дії координували з РФ: СБУ оголосила про підозру лідеру антивакцинаторів

Служба безпеки України заблокувала діяльність антиукраїнської мережі, члени якої під антивакцинаторськими гаслами намагалися дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та закликали до насильницької зміни конституційного ладу.

Прес-служба СБУ повідомила, що за попередніми даними, їхні дії координували російські куратори.

— У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено, – йдеться у повідомленні.

Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту кримінального провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України – Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

— У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, зокрема листування, під час якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із власною міліцією та економікою, – зазначається у повідомленні СБУ.

У результаті санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили докази, що вказують на можливе фінансування їхньої діяльності представниками РФ.

Видання Бабель пише, що підозру оголосили відомому львівському антивакцинатору Остапу Стахіву, хоча СБУ не називає прізвища лідера антивакцинаторів.

Про обшуки саме у квартирі Стахіва у Львові на вул. Франка, 60, повідомив ресурс Zaxid.net. На його підтримку прийшли десятки антивакцинаторів.

3 листопада у Києві противники вакцинації заблокували урядовий квартал та вимагали скасувати карантин. Учасники маршу кричали: Ні примусовій вакцинації, Київ, вставай!, Не дозволимо проводити експерименти над нашими дітьми. Стахів був одним із організаторів пікету антивакцинаторів.

Більшість учасників були без захисних масок та не дотримувалися соціальної дистанції.