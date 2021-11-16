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Дії координували з РФ: СБУ оголосила про підозру лідеру антивакцинаторів

Марія Степанюк редактор стрічки
СБУ Остап Стахів

Служба безпеки України заблокувала діяльність антиукраїнської мережі, члени якої під антивакцинаторськими гаслами намагалися дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні та закликали до насильницької зміни конституційного ладу.

Прес-служба СБУ повідомила, що за попередніми даними, їхні дії координували російські куратори.

— У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено, – йдеться у повідомленні.

Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту кримінального провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України – Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

— У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, зокрема листування, під час якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із власною міліцією та економікою, – зазначається у повідомленні СБУ.

У результаті санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили докази, що вказують на можливе фінансування їхньої діяльності представниками РФ.

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Видання Бабель пише, що підозру оголосили відомому львівському антивакцинатору Остапу Стахіву, хоча СБУ не називає прізвища лідера антивакцинаторів.

Про обшуки саме у квартирі Стахіва у Львові на вул. Франка, 60, повідомив ресурс Zaxid.net. На його підтримку прийшли десятки антивакцинаторів.

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3 листопада у Києві противники вакцинації заблокували урядовий квартал та вимагали скасувати карантин. Учасники маршу кричали: Ні примусовій вакцинації, Київ, вставай!, Не дозволимо проводити експерименти над нашими дітьми. Стахів був одним із організаторів пікету антивакцинаторів.

Більшість учасників були без захисних масок та не дотримувалися соціальної дистанції.

Джерела: Zaxid.net, The Бабель, СБУ

Фото: СБУ

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