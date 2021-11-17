В Луганской области раскрыли умышленное убийство патрульного — его коллеге объявлено о подозрении

Правоохранители Луганской области раскрыли умышленное убийство инспектора Управления патрульной полиции (УПП) и задержали виновника.

Правоохранители установили личность подозреваемого, которым оказался коллега патрульного.

— В дежурную часть Северодонецкого отдела полиции ГУНП в Луганской области поступило сообщение об обнаружении тела сотрудника патрульной полиции, который нес службу в городе Рубежное, с огнестрельным ранением, — сообщили в полиции.

Личность погибшего установили. Им оказался 24-летний инспектор УПП Александр Фахрудинов.

Накануне он находился в очередном наряде на охраняемом объекте. Утром руководство нашло его мертвым. Табельного оружия при полицейском не было.

По факту происшествия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Чтобы избежать ответственности за совершенное убийство сотрудник УПП собирался пересечь границу и попасть на территорию Российской Федерации.

По пути к пункту пересечения полицейского задержали. Мотив преступления устанавливается.

В настоящее время следователи ДБР объявили 24-летнему полицейскому о подозрении. За убийство ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Луганская областная прокуратура.