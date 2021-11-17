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На Луганщині розкрили умисне вбивство патрульного – його колезі оголошено про підозру

Абрамова Юлія редакторка стрічки
На Луганщині розкрили умисне вбивство патрульного – його колезі оголошено про підозру

Правоохоронці Луганської області розкрили умисне вбивство інспектора Управління патрульної поліції (УПП) і затримали винуватця.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного, яким виявився колега патрульного.

– До чергової частини Сєвєродонецького відділу поліції ГУНП у Луганській області надійшло повідомлення про виявлення тіла співробітника патрульної поліції, який ніс службу в місті Рубіжне, з вогнепальним пораненням, – повідомили у поліції.

Особу загиблого встановили. Ним виявився 24-річний інспектор УПП Олександр Фахрудінов.

Напередодні він перебував у черговому наряді на об’єкті, що охороняється. Вранці керівництво знайшло його мертвим. Табельної зброї при поліцейському не було.

За фактом події внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Аби уникнути відповідальності за вчинене вбивство, співробітник УПП збирався перетнути кордон і потрапити на територію Російської Федерації.

На шляху до пункту перетину поліцейського затримали. Мотив злочину встановлюється.

Наразі слідчі ДБР оголосили 24-річному поліцейському про підозру. За вбивство йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

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Джерело: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

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