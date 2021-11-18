Сотрудники правоохранительных органов задержали в Киеве адвоката, которая при помощи посредника мошенническим путем завладела суммой в $39 тысяч.

Женщина заявила, что якобы имеет связи в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора и предложила директору одного из стоматологических центров оказать помощь, сообщили в ОГП.

В сентябре 2021 она пообещала потерпевшему помочь с проверкой его медицинского центра со стороны Госслужбы по лекарственным средствам и контролю по наркотикам Киевской области.

Через какое-то время злоумышленница солгала мужчине, что проверка была инициирована неким криминальным авторитетом, по прозвищу Журавль, который планирует взорвать несколько гранат на территории медучреждения.

Чтобы это предотвратить, она потребовала $30 тысяч, а затем по $2 тысячи ежемесячно, для предотвращения подобных происшествий в будущем. Кроме того, для закрытия несуществующего дела о служебной халатности в отношении предпринимателя она попросила еще $5 тысяч.

Потерпевший передал мошеннице $37 тысяч, поскольку опасался за свою жизнь и свободу, однако затем заподозрил обман в словах злоумышленницы, после чего обратился в правоохранительные органы, которые задержали посредника и адвоката в момент передачи нового транша в $2 тысячи.

Киевский адвокат обманом получила от бизнесмена $39 тысяч / 4 фотографии

Им предъявлены обвинения в ч.2 и ч.4 ст.190 (Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц), ч.4 ст.27 (Соучастие в преступлении), а также ч.4 ст.369 (Попытка дачи взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственный пост) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в размере лишения на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос о вручении подозрений и избрания меры пресечения.