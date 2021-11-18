Співробітники правоохоронних органів затримали у Києві адвоката, яка за допомогою посередника шляхом шахрайства заволоділа сумою в $39 тисяч.

Жінка заявила, що нібито має зв’язки у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора та запропонувала директору одного із стоматологічних центрів надати допомогу, повідомили в ОГП.

У вересні 2021 року вона пообіцяла потерпілому допомогти з перевіркою його медичного центру Держслужбою з лікарських засобів та контролю за наркотиками Київської області.

Через якийсь час зловмисниця збрехала чоловікові, що перевірку було ініційовано вигаданим кримінальним авторитетом на прізвисько Журавель, який планує підірвати кілька гранат на території медустанови.

Щоб запобігти цьому, вона сказала, що необхідно $30 тисяч, а після цього по $2 тисячі щомісяця, аби запобігти подібним подіям у майбутньому. Крім того, для закриття неіснуючої справи щодо службової недбалості відносно підприємця вона попросила ще $5 тисяч.

Потерпілий передав шахрайці $37 тисяч, оскільки переживав за своє життя та свободу, проте потім викрив обман у словах зловмисниці, після чого звернувся до правоохоронних органів, які затримали посередника та адвоката у момент передачі нового траншу у $2 тисячі.

Київська адвокатка ошукала бізнесмена на $39 тисяч / 4 фотографии

Їх звинувачують у ч.2 та ч.4 ст.190 (Шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб), ч.4 ст.27 (Співучасть у злочині), а також ч.4 ст.369 (Спроба дати хабаря посадовій особі, яка обіймає особливо відповідальну посаду) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у розмірі позбавлення терміном до 12 років із конфіскацією майна. Вирішується питання щодо вручення повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.