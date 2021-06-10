Сняла порчу за 500 тыс.: на Волыни мошенницу приговорили к 8 годам лишения свободы

На Волыни мошенницу, которая обещала снять со своего клиента порчу за 500 тыс. грн приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

“Гадалка” запугала жительницу Закарпатья и заверила ее, что на членов ее семьи навели порчу на смерть и вскоре ее мать неизбежно погибнет.

Мошенница рассказала, что знает способ, как избежать смерти и может снять сглаз, проведя специальный ритуал.

Испуганная студентка согласилась и тогда преступница убедила ее собрать дома все драгоценности и сбережения и передать ей, так как именно через них навели порчу.

Девушка, которая в отчаянии хотела спасти маму, принесла мошеннице $8 тыс. €8,5 тыс. И золотых украшений стоимостью более $1 тыс., Общая сумма переданных мошеннице ценностей составила 549 ​​тыс. грн.

“Серийные гадалки”

В Киеве задержали и взяли под стражу двух женщин, которые под видом гадалок забирали у своих жертв наличные и золото.

Мошенницы действовали в Оболонском районе столицы. Чаще всего их жертвами становились пожилые люди.