Покушение на министра Лещенко: суд арестовал американского бизнесмена

Два месяца ареста без права внесения залога – Печерский районный суд Киева на заседании 19 ноября арестовал американского бизнесмена Курта Гроссанса, подозреваемого в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.

В ходе заседания, на котором гражданину США избирали меру пресечения, его адвокат Алла Угрина заявила, что он не намерен скрываться, а только хочет вернуть деньги, которые у него якобы были похищены.

– Мой подзащитный хочет получить деньги, которые у него были похищены. Ни слова о том, что он готовил это преступление, мой подзащитный не понимает, – сказала она.

Накануне, 18 ноября, глава МВД Денис Монастырский рассказал, что правоохранители задержали преступников, планировавших покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Заказчиками убийства были украинка и гражданин США, а мотивом послужил корпоративный конфликт, который тянется еще с 2018 года, когда Лещенко не был членом Кабмина.

Вечером 17 ноября заказчики во время встречи с подставным киллером обсудили все подробности и дали задаток $20 тыс. После этого их задержали.