Замах на міністра Лещенка: суд заарештував американського бізнесмена

Два місяці арешту без права внесення застави – Печерський районний суд Києва на засіданні 19 листопада заарештував американського бізнесмена Курта Гросанса, підозрюваного у замовленні замаху на міністра агрополітики Романа Лещенка.

У ході засідання, на якому громадянину США обирали запобіжний захід, його адвокат Алла Угрина заявила, що він не має намірів переховуватися, а лише хоче повернути гроші, які в нього нібито були викрадені.

– Мій підзахисний хоче отримати гроші, які в нього були викрадені. Жодного слова про те, що він готував цей злочин, мій підзахисний не розуміє, – сказала вона.

Напередодні, 18 листопада, глава МВС Денис Монастирський розповів, що правоохоронці затримали злочинців, які планували замах на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

Замовниками вбивства були українка та громадянин США, а мотивом послужив корпоративний конфлікт, який тягнеться ще з 2018 року, коли Лещенко не був членом Кабміну.

Увечері 17 листопада замовники під час зустрічі з підставним кілером обговорили всі подробиці та дали завдаток $20 тис. Після цього їх затримали.