Киевметрострой положил 1,5 млрд грн из метро на Виноградарь на депозит и получал проценты

В Киеве подрядчик строительства метро к жилому массиву Виноградарь использовал средства, которые ему предоставили, не по назначению.

Компании перечислили сумму в качестве аванса за строительство метро. А подрядчик разместил более 1,5 млрд грн с полученной суммы на депозитные счета в банке. В 2019 году это принесло компании личный доход в размере 139,1 млн грн.

Киевская городская прокуратура настаивает, что такие действия компании-подрядчика — это нарушение, ведь согласно законам и условиям договора средства должны использоваться только для строительства метро.

Прокуратура подала иск в хозяйственный суд города Киева и требует взыскать с подрядчика более 183 млн. грн. Из этой суммы 139,1 млн грн – за начисление процентов за счет бюджетных средств, а 44,4 млн грн – за безосновательное использование и сохранение бюджетных средств.

В сентябре стало известно, что метро на Виноградаре не успевают построить раньше 2023 года.

Компания Киевметрострой судилась с заказчиком строительства – Киевским метрополитеном по поводу сроков выполнения работ.

В результате хозяйственный суд разрешил продлить завершение строительства до конца 2022 года. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что КГГА не согласна с таким решением, поэтому будет подавать апелляцию.

Читайте: В Киеве готовятся к строительству метро на Троещину — оно пройдет в пять этапов