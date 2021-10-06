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Факты / Украина
Людмила Богданова |

В Киеве готовятся к строительству метро на Троещину — оно пройдет в пять этапов

В Киеве готовятся к строительству метро на Троещину — оно пройдет в пять этапов

В Киеве начали подготовку к строительству метро на Троещину. Его будут проводить отдельными участками в пять этапов.

Подольско-Воскресенский мостовой переход свяжет линию метро между двумя берегами города.

Сейчас уже идет строительство станций метро на нижнем ярусе моста, а также на левом берегу — там метро будет проходить под землей. Строители сооружают два тоннеля для будущей станции Радужная.

Первый участок будет состоять из шести станций с такими названиями:

  • Глибочицкая (пересадка на станцию ​​метро Лукьяновская зеленой ветки);
  • Подольская (пересадка на станцию ​​Тараса Шевченко синей ветки);
  • Судостроительная;
  • Труханов остров;
  • Залив Десенка;
  • Радужная.

Станции метро Судостроительная, Труханов остров, Залив Десенка уже почти построено в основных конструкциях. Следующей станет станция мелкого залегания Радужная, что на левом берегу столицы.

В марте Министерство финансов Украины сообщало, что четвертая линия метрополитена, которая соединит кольцевую дорогу и жилой массив Троещина, может быть построена до 2024 года.

По данным Института Генерального плана Киева, до 2040 года метро на Троещину будет насчитывать 17 станций, а еще через 20 лет — 22 станции.

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Фото: КГГА

Источник: КГГА

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