Київметробуд поклав 1,5 млрд грн з метро на Виноградар на депозит та отримував відсотки

У Києві підрядник будівництва метро до житлового масиву Виноградар використав кошти, які йому надали, не за призначенням.

Компанії перерахували суму як аванс за будівництво метро. Натомість підрядник розмістив понад 1,5 млрд грн з отриманої суми на депозитні рахунки у банку. Протягом 2019 року це принесло компанії особистий дохід у розмірі 139,1 млн грн.

Київська міська прокуратура наполягає, що такі дії компанії-підрядника – це порушення, адже відповідно до законів і умов договору, кошти повинні використовуватися лише для будівництва метро.

Прокуратура подала позов до господарського суду міста Києва та вимагає стягнути з підрядника понад 183 млн грн. З цієї суми 139,1 млн грн – за нарахування відсотків за рахунок бюджетних коштів, а 44,4 млн грн – за безпідставне використання та збереження бюджетних коштів.

У вересні стало відомо, що метро на Виноградар не встигають побудувати раніше 2023 року.

Компанія Київметробуд судилася з замовником будівництва – Київським метрополітеном щодо термінів виконання робіт.

У результаті господарський суд дозволив продовжити завершення будівництва до кінця 2022 року. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що КМДА не згодна з таким рішенням, тому буде подавати апеляцію.

Читайте: У Києві готуються до будівництва метро на Троєщину – воно пройде у п’ять етапів