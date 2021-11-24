В ту ночь Юлия Ивановна работала в ночную смену. Стрелки часов немного перешли за четыре ночи, когда внимание женщины привлек черный едкий дым, валивший с территории бойлерной.

Утром женщина уже забыла о пожаре. Но мужчина, пришедший на стоянку за автомобилем, поинтересовался, что произошло ночью, сразу заглянув за забор. Как картина из фильма ужасов — там лежали обугленные останки человека.

Первыми на место происшествия прибыли представители муниципальной стражи. Они пообщались со свидетелями и уже через час вышли на след предполагаемого подозреваемого. 37-летний Андрей жил в многоэтажке рядом. Мужчина сразу же выложил все, как на духу.

– Они сидели дома со знакомой. Она вроде бы от передозировки наркотических средств умерла. Он ее спрятал на лестничной площадке в кладовой и дальше отдыхал, — рассказал представитель муниципальной стражи Петр Канарьян.

В подсобке между этажами труп пролежал две недели, пока жуткий запах уже не начал сочиться буквально изо всех дыр. Тогда уже соседи забили тревогу.

Вероятнее всего, именно поэтому Андрей решил уничтожить тело погибшей подруги. На рассвете мужчина под видом дворника принес труп своей подруги за бойлерную, облил горючей смесью и поджег. Он подождал, когда все тело охватит пламя, после чего пошел заниматься своими делами, как будто ничего не произошло.

Мужчина сохранял спокойствие, даже когда в его квартиру постучали представители муниципальной стражи. Соседи шокированы, но не очень удивлены.

По их словам, Андрей много пьянствовал и употреблял наркотики. Около двух месяцев назад умерла его мать. С тех пор в квартире почти каждый день собирались громкие компании.

Но кто же погибшая женщина? 48-летняя Оксана работала кассиршей в магазине, имела двух взрослых дочерей. Ходят слухи, что она давно употребляла наркотики, а начинала еще со своим покойным мужем.

Действительно ли причиной смерти женщины стала передозировка наркотиками? Это должны установить эксперты.

Андрею грозит уголовная ответственность за надругательство над телом. Наибольший срок за это преступление предусматривает пребывание за решеткой сроком на три года, если следователи не докажут, что Оксану убили.