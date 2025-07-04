Атака на Киев после разговора Путина с Трампом является преднамеренной провокацией – Сибига

После массированной ночной атаки на Киев 4 июля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига жестко отреагировал на действия России.

Он назвал эту атаку намеренной после разговора Трампа с Путиным.

Сибига об атаке на Киев 4 июля

– Совершенно ужасная и бессонная ночь в Киеве. Одна из самых плохих за все время. Сотни российских дронов и баллистических ракет обрушились на украинскую столицу. Сразу после того, как Путин побеседовал с президентом Трампом. И он делает это намеренно. Хватит ждать! Путин четко демонстрирует свое полное пренебрежение Соединенными Штатами и всеми, кто призывал к прекращению войны, — написал Сибига в соцсети X.

Министр иностранных дел Украины призвал к введению жестких санкций против РФ, а также к предоставлению Украине всех необходимых средств для самозащиты.

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– Неправильные решения могут только подтолкнуть агрессора к эскалации террора. Все преступные режимы мира сейчас внимательно следят за действиями Путина и реакцией на них. Если все это сойдет с рук, все получат очень четкий сигнал. Прекратите ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу, – подчеркнул Сибига.

Напомним, в ночь на 4 июля Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину за все время полномасштабной войны.

В результате комбинированного удара на столицу пострадали 23 человека.

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