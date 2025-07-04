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2 мин.

Взрывы в Днепре: что известно о ситуации в городе

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

В Днепре прогремело как минимум два взрыва.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Взрывы в Днепре сегодня: что известно

Перед взрывами в Днепре командование Воздушных сил предупреждало об угрозе вражеских ударных дронов в области.

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Местные жители говорят, что над городом работает противовоздушная оборона.

Сейчас ждем официальную информацию от областной военной администрации.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 227-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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