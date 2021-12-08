Главную участницу избиения школьниц в Запорожье отправили под стражу

Несовершеннолетнюю Ксению Тимченко, участвовавшую в жестоком избиении школьниц в Запорожье, арестовали.

Меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 февраля 2022 года утвердил Шевченковский районный суд города.

Отмечается, что адвокат девушки просил судью отправить ее под круглосуточный домашний арест.

В целом о подозрении ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины было доложено четырем несовершеннолетним девушкам.

Прокурор по делу подчеркнула, что именно Тимченко была организатором и наиболее активной участницей драки. Именно поэтому ее действия дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 189 (Требование денежных средств) УК Украины.

Также полиция проводит расследование по ч. 3 ст. 300 (Изготовление и распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости) УК Украины.