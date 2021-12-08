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Головну учасницю побиття школярок у Запоріжжі відправили під варту

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Головну учасницю побиття школярок у Запоріжжі відправили під варту

Неповнолітню Ксенію Тимченко, яка брала участь у жорстокому побитті школярок у Запоріжжі, заарештували.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 лютого 2022 року затвердив Шевченківський районний суд міста.

Зазначається, що адвокат дівчини просив суддю відправити її під цілодобовий домашній арешт.

Загалом про підозру ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) КК України було повідомлено чотирьом неповнолітнім дівчатам.

Прокурор у справі наголосила, що саме Тимченко була організатором та найбільш активною учасницею бійки. Саме тому її дії додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 (Вимагання грошових коштів) КК України.

Також поліція проводить розслідування за ч. 3 ст. 300 (Виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості) КК України.

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Джерело: УНІАН

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