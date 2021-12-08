В Черкасской области удалось предотвратить совершение террористического акта в одном из колледжей. Как сообщили в Службе безопасности Украины, двое студентов распространяли угрозы осуществить массовый расстрел своих одногруппников.

Информацию о подготовке теракта они публиковали в социальной сети Вконтакте, запрещенной в Украине.

– Установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли сообщения с фото- и видеоматериалами о планировании массового расстрела одногруппников, — рассказали в СБУ.

По данным следствия, в соцсетях злоумышленники также призывали других присоединяться к ним.

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников были обнаружены два пистолета, а также компьютерная техника и средства связи, которые содержали доказательства преступных намерений.

Угрожали массовым расстрелом: в Черкасской области СБУ предотвратила теракт в колледже / 3 фотографии

Все изъятые предметы переданы на экспертизу.

Следователи СБУ уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

В октябре этого года СБУ задержала троих членов преступной группировки, которые в 2016 году нападали на филиалы банков и инкассаторские автомобили в Запорожье. Они почти пять лет скрывались от правоохранителей.

В мае агент ФСБ России, планировавший теракт в Мариуполе, а также воевавший на Донбассе против украинской армии, получил в Украине шесть лет тюрьмы.