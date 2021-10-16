СБУ задержала членов преступной группировки, которые пять лет скрывались

СБУ задержала трех членов преступной группировки, которые в 2016 году совершили ряд тяжких преступлений — нападали на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

Они почти пять лет скрывалось от правоохранителей.

— Все это время они скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладевали транспортными средствами и другим имуществом. Сейчас эти нарушения расследуются органами Нацполиции, — говорится в сообщении СБУ.

По данным Служба безопасности, преступники скрывались на базе в Донецкой области, имели особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение.

Чтобы обеспечить передвижение за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.

Группировка была вооружена, также имела ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

— Преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое — были задержаны ранее и находились под мерой пресечения, — сообщили правоохранители.

Силовики задержали злоумышленников. Сейчас выбирают меру пресечения и проводят действия, чтобы привлечь к ответственности всех причастных к их противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники департамента контрразведки СБУ, Центра специальных операций А СБУ и следователи Главного следственного управления СБУ.

Фото: СБУ