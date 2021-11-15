Антитеррористический центр СБУ провел учения в столице. На территории национального комплекса Экспоцентр Украины силовики отработали противодействие терактам.

По сценарию условные террористы попали на международный форум и захватили его участников в заложники. Среди заложников, в частности, чиновник, приехавший как гость из иностранного государства.

В результате бойцы решили немедленно создать оперативный штаб, начали переговоры с условными террористами. После этого было принято решение провести силовую фазу.

Во время тактико-специальных учений удалось освободить заложников, а террористов – обезвредить. Операция прошла успешно, в ней приняли участие подразделения СБУ, Управления государственной охраны, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, ГНСУ и представители органов государственной власти.

— Терроризм – это явление, борьба с которым постоянно нуждается в новых превентивных подходах. Мы совершенствуем практические знания, умения и навыки, делаем выводы, чтобы готовить рекомендации для всех субъектов борьбы с терроризмом, — заявил Юрий Малашко — исполняющий обязанности Антитеррористического центра СБУ.

С террористами и заложниками: СБУ отработала противодействие терактам в Киеве / 3 фотографии

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