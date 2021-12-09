Новозаводський районний суд Чернігова помістив під варту водія вантажівки, яка потрапила в смертельну ДТП під Брусиловом. Фура зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом, внаслідок чого загинуло 13 осіб.

За рішенням судді Володимира Павлова від 9 грудня, наступні два місяці 44-річний водій проведе в СІЗО. Про такий запобіжний захід щодо підозрюваного просила прокуратура.

Судове засідання проходило у відкритому режимі: журналістам водій вантажівки пояснив, що не пам’ятає обставин трагічної аварії.

– Я не можу бути винним, машина почала гальмувати, далі нічого не пам’ятаю, — сказав чоловік.

Водій вантажівки DAF підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3. ст.286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років. Досудове розслідування у справі триває.

ДТП під Черніговом

Про те, що на Чернігівщині сталася масштабна ДТП, стало відомо вранці 7 грудня.

На трасі Н-27, поблизу села Брусилів зіткнулися фура з маршруткою Борзна-Чернігів.

Внаслідок аварії водій автобуса та 10 пасажирів загинули на місці аварії, ще двоє пасажирів померли у лікарні. Семеро пасажирів, серед яких один неповнолітній, отримали травми різного ступеню тяжкості.

Правоохоронці чекають на результати експертних технічного стану транспортних засобів та стану дорожнього покриття.

Причиною ДТП під Черніговом, за непідтвердженою інформацією, могла стати як неуважність водіїв, так і погана видимість на дорозі через несприятливі погодні умови.