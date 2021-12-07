Утром 7 декабря произошло масштабное ДТП в Черниговской области. Недалеко от села Брусилов (трасса Н-27 Чернигов — Гремяч) столкнулись маршрутный микроавтобус и грузовик. По официальным данным, 11 человек погибли на месте ДТП, еще двое скончались в больнице. Учитывая серьезность травм, количество жертв может возрасти.

Ситуация на месте ДТП

Полиция Черниговщины получила уведомление о ДТП около 8.00 утра. На место происшествия также прибыли спасатели: к ликвидации последствий аварии были привлечены 30 человек и 13 спецавтомобилей, включая автокран и тягач КрАЗ.

Один водитель погиб, все пострадавшие в тяжелом состоянии: что известно о ДТП под Черниговом / 3 фотографии

Тела пострадавших спасатели оперативно передавали медикам, также на месте ДТП работали психологи ГСЧС.

— На время работы аварийно-спасательных служб движение по участку автодороги перекрыто в обоих направлениях. Организован объезд на участке автодороги Городня — Сновск — Березное и в обратном направлении, — говорится в сообщении правоохранителей.

Свою работу на месте аварии продолжают следственно-оперативные группы и криминалистическая лаборатория.

Один водитель погиб, все пострадавшие в тяжелом состоянии: что известно о ДТП под Черниговом / 4 фотографии

Причины ДТП под Черниговом

Около 15.00 министр внутренних дел Денис Монастырский опубликовал видеообращение, в котором рассказал об обстоятельствах резонансного ДТП под Брусиловом.

По его словам, причиной аварии стало нарушение ПДД. Предварительно установлено, что водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Несколько ранее руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина заявил, что вероятным фактором, который мог повлечь за собой ДТП, являются погодные условия. Он объяснил, что из-за этого грузовик “могло занести” на встречную полосу из-за “неудовлетворительного состояния дорожного покрытия”.

Что известно о состоянии пострадавших

По состоянию на вечер 7 декабря в больницах города находятся семь пострадавших. Пятеро из них — в Черниговской городской больнице №2: речь о трех женщинах и двух мужчинах, которым срочно необходимы операции.

Отмечается, что водитель маршрутки погиб на месте, а водителю грузовика удалось выжить.

Первых пострадавших в больницы города начали доставлять в 10.00 утра. Тела погибших привозят в городской морг: один из погибших пассажиров остается неопознанным.

Также в Чернигове действует оперативный штаб, работающий с родственниками погибших и пострадавшими.

— У нас сейчас главная задача: оказать помощь родственникам погибших или пострадавших в ДТП. Людей много, много родственников. Люди в шоке. Работают психологи ГСЧС, профессионально подготовленные люди, – заявил начальник штаба Сергей Болдырев.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии.

Он также подтвердил, что в течение нескольких часов после ДТП одна женщина умерла в приемном отделении ЧМЛ №2, а еще один пострадавший с тяжелыми травмами скончался на операционном столе.

Согласно решению ОГА, 8 декабря на Черниговщине объявлен днем траура по погибшим в ДТП под Брусиловом. Во всех населенных пунктах области будут приспущены государственные флаги на госзданиях и предприятиях, а все развлекательные мероприятия будут отменены.