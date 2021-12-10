Видео конфисковали: в Кривом Роге модель заплатит 850 грн за распространение порно

В Кривом Роге на Днепропетровщине осудили веб-модель, которая в течение четырех лет снимала порнографический контент.

Следователи в рамках досудебного расследования провели “контроль за совершением преступления”, приобретя у женщины под никнеймом Powergirl22 видео порнографического характера.

После заключения эксперта женщину вызвали на допрос, на котором она полностью признала свою вину. Все вещественные доказательства (флеш-накопитель и две веб-камеры) были изъяты.

– Свои действия подозреваемая объяснила попыткой получить прибыль, искренне раскаялась, просила строго ее не наказывать, – говорится в приговоре суда.

Отмечается, что женщина воспитывает малолетнего сына одна и проживает без мужа.

8 декабря она была признана виновной по ст. 301 ч. 2 (Изготовление и сбыт порнографических предметов) УК Украины.

Согласно решению суда, женщина обязана выплатить 850 грн штрафа, а также свыше 1,6 тыс. гривен за привлечение эксперта для проведения судебно-художественной экспертизы.

Источник: ЕГРСР