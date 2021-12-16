В Киеве произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Садовая. В Святошинском районе столицы здание неожиданно охватило огонь.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пламя вспыхнуло на крыше дома. Спасатели начали тушить огонь.

На площади около 60 кв. м пожар удалось локализовать через час после сообщения, а через 49 минут — полностью ликвидировать.

В спасательной службе отметили, что погибших и травмированных во время тушения огня не обнаружили. Для ликвидации пламени привлекли 14 спасателей из личного состава и три единицы техники.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и возможные причины пожара в двухэтажном жилом доме в Киеве.

Пожары в Украине

По данным ГСЧС, за последние сутки в Украине 116 пожаров унесли жизни восьми людей, еще двое граждан пострадали, однако удалось спасти двух человек.

Всего с начала 2021 года произошло 78 188 пожаров, в которых погибли 1 610 людей и пострадали 1 278 граждан, однако остались в живых 1 667 человек.