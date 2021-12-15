В Харькове будут судить 33-летнего водителя, совершившего наезд на двух 12-летних парней. Школьники переходили нерегулируемый пешеходный переход, когда на них наехал грузовой автомобиль.

По данным Харьковской областной прокуратуры, авария произошла днем ​​4 октября в Харькове. Мужчина за рулем грузовика DAF XS с полуприцепом ехал на улице Большая Кольцевая.

Водитель не сбавил скорость, когда автомобиль приблизился к пешеходному переходу. Транспортное средство переехало двух 12-летних парней.

Школьников доставили в больницу, однако один из них умер, даже не приходя в сознание. Второй парень получил многочисленные телесные повреждения.

Досудебное расследование завершено. В суд направили обвинительный акт в отношении мужчины по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Фото: Харьковская областная прокуратура