У Києві сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку на вулиці Садова. У Святошинському районі столиці будівлю неочікувано охопив вогонь.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, полум’я спалахнуло на даху будинку. Рятувальники почали гасити вогонь.

На площі близько 60 кв. м пожежу вдалося локалізувати через годину після повідомлення, а ще через 49 хвилин – повністю ліквідувати.

У рятувальній службі зазначили, що загиблих та травмованих під час гасіння вогню не виявили. Для ліквідації полум’я залучили 14 рятувальників з особового складу та три одиниці техніки.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та можливі причини пожежі у двоповерховому житловому будинку в Києві.

Пожежі в Україні

За даними ДСНС, за останню добу в Україні 116 пожеж забрали життя вісьмох людей, ще двоє громадян постраждали, проте вдалося врятувати двох осіб.

Загалом з початку 2021 року сталося 78 188 пожеж, в яких загинули 1 610 людей та постраждали 1 278 громадян, однак залишилися живими 1 667 осіб.