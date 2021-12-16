Пока мать выпивала в гостях у знакомых: под Черкассами умер младенец

В Черкасской области из-за ненадлежащего ухода матери умер пятимесячный ребенок.

Трагедия произошла в городе Каменка. Во вторник, 14 декабря, Татьяна Роман пошла в гости к знакомым распивать алкоголь.

Зная, что планирует гулять всю ночь, мать взяла с собой новорожденную Юлю и двух ее сестричек трех и шести лет.

Пятимесячная девочка всю ночь кричала и плакала, но к своей дочери мать пришла только утром. Бабушка Лидия Роман рассказала журналистам, что причиной смерти стало то, что ее внучка подавилась слюной.

– Таня слышала, как ребенок плакал ночью. Утром поднялась к ней, а она молчит. Уже губки посинели и вся холодная. Теперь Таня ходит, рыдает, – поделилась пенсионерка.

По неподтвержденной информации, горе-мать Татьяну Роман однажды уже лишали материнских прав на старшую дочь. Тогда женщину обвинили в том, что она пыталась задушить девочку.

Реакция Каменки

Подробностями из жизни семьи, где произошла трагедия, на своей странице в Facebook поделилась депутат Каменского горсовета Наталья Клименко.

В своей публикации она обвинила местную соцслужбу и полицейских в бездействии.

— Вопрос к полиции и органам службы детей нашего ОТГ: нужно, чтобы у нас произошла какая-то трагедия, чтобы вы зашевелились и обратили внимание на действия вот таких семей?!!! – возмущенно спросила она.

Наталья Клименко отметила, что неоднократно общалась с бабушкой умершей девочки. Пенсионерка обращалась в соответствующие органы, чтобы на ее дочь “повлияли”, однако с их стороны не было предприято никаких шагов.

— Теперь дождались, произошла смерть младенца, и вы привозите к ней (к бабушке. — Ред.) детей и опускаете глаза, не зная, что сказать этой женщине, оправдывая ваше нежелание помочь ей, когда еще можно было это сделать, — написала она.

Да, после инцидента двух других дочерей Татьяны привезли к их бабушке. Горе-матерь и ее друзья-собутыльники находятся в отделении полиции.

В ближайшее время правоохранители дадут правовую оценку произошедшему.

Источники: Наталья Клименко, Pro vce