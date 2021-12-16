Поки мати випивала в гостях у знайомих: під Черкасами померло немовля

У Черкаській області через неналежний догляд матері померла п’ятимісячна дитина.

Трагедія сталася у місті Кам’янка. У вівторок, 14 грудня, Тетяна Роман пішла в гості до знайомих розпивати алкоголь.

Знаючи, що планує гуляти цілу ніч, матір взяла із собою новонароджену Юлю та двох її сестричок трьох і шести років.

П’ятимісячна дівчинка всю ніч кричала і плакала, але до своєї доньки матір прийшла лише вранці. Бабуся Лідія Роман розповіла журналістам, що причиною смерті стало те, що її онучка вдавилася слиною.

– Таня чула, як дитина плакала вночі. Вранці піднялася до неї, а вона мовчить. Вже губки посиніли і вся холодна. Тепер Таня ходить, ридає, – поділилася пенсіонерка.

За непідтвердженою інформацією, горе-матір Тетяну Роман одного разу вже позбавляли материнських прав на старшу дочку. Тоді жінку звинуватили у тому, що вона нібито намагалася задушити дівчинку.

Реакція Кам’янки

Подробицями з життя родини, де сталася трагедія, на своїй сторінці у Facebook поділилася депутат Кам’янської міськради Наталія Клименко.

У своїй публікації вона звинуватила місцеву соцслужбу та поліцейських у бездіяльності.

– Питання до поліції та органів служби дітей нашої ОТГ: тільки потрібно, щоб у нас сталася якась трагедія, щоб ви заворушилися і звернули увагу на дії ось таких сімей?!!! – обурливо запитала вона.

Наталія Клименко зазначила, що неодноразово спілкувалася із бабусею померлої дівчинки. Пенсіонерка зверталася до відповідних органів, аби на її доньку “повпливали”, однак з їхнього боку не було зроблено жодних кроків.

– Тепер діждалися, сталася смерть немовляти, і ви привозите до неї (до бабусі. – Ред.) дітей і опускаєте очі, не знаючи, що сказати цій жінці, оправдовуючи ваше небажання допомогти їй, коли ще можна було це зробити, – написала вона.

Так, після інциденту двох інших доньок Тетяни привезли до їхньої бабусі. Натомість горе-матір та її друзі по чарці перебувають у відділку поліції.

Найближчим часом правоохоронці нададуть правову оцінку тому, що сталося.

Джерела: Наталія Клименко, Про все