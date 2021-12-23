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Наживалися на онкохворих: СБУ викрила продаж фейкових ліків

Людмила Богданова редакторка стрічки
Наживалися на онкохворих: СБУ викрила продаж фейкових ліків

Служба безпеки України викрила діяльність групи осіб, які ввозили на територію України фальсифікати препаратів для онкохворих.

Організаторами протиправної схеми виявилися вихідці з Луганської області. Зловмисники вели діяльність майже рік.

Вони ввозили лікарські засоби, видаючи їх за препарати відомих брендів. Також вони займалися постачанням не зареєстрованих та заборонених до продажу в Україні засобів, які виготовляються у Росії та Білорусі.

Товар зберігався в спеціально орендованому складі у Києві. Його доставляли з-за кордону міжнародними рейсовими автобусами або літаками.

Фальсифіковані ліки продавали людям з онкологічними захворюваннями через інтернет-аптеки.

СБУ провела обшуки за місцями проживання зловмисників у Львові та Києві. Під час обшуків правоохоронці вилучили велику кількість препаратів, вартістю 1 млн грн, кошти у готівці, техніку, мобільні телефони та SIM-карти з доказами протиправної діяльності.

Також у ділків вилучили банківські карти, на які надходили кошти за фейкові препарати.

Одному з учасників злочинного угруповання оголосили про підозру за ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) ККУ. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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