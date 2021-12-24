В Деснянском районе Киева загорелся огонь в одном из девятиэтажных жилых домов. Две женщины чуть не погибли в пламени.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в квартире на четвертом этаже дома, расположенном по адресу улица Закревского, 35-А.

Спасатели заметили в окне двух женщин, пытавшихся спастись от густого дыма. Пожарные начали выводить людей и тушить пламя.

С помощью автолестницы бойцам службы удалось спасти гражданок, которых вскоре передали медицинским работникам для обследования.

Огонь удалось локализовать почти через полчаса после сообщения о пожаре, а через шесть минут — окончательно ликвидировать.

Для гашения пламени привлекли 16 спасателей из личного состава, четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.