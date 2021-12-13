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Огонь охватил моторный отсек и салон: в Конотопе загорелся микроавтобус

Юля Захарченко редактор ленты
Огонь охватил моторный отсек и салон: в Конотопе загорелся микроавтобус

В городе Конотоп Сумской области загорелся микроавтобус ГАЗель, по предварительной информации, принадлежащий одному из местных предприятий. На транспортном средстве развозили работников.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на улице Выровская в Конотопе произошел пожар в микроавтобусе. Огонь начал быстро распространяться, охватив моторный отсек и салон.

Первым пожар заметил водитель. Он позвонил по телефону в спасательную службу и начал самостоятельно гасить пламя с помощью огнетушителей.

Спасатели работали очень быстро. Уже через семь минут пламя удалось локализовать, а еще через девять минут — полностью ликвидировать.

Во время возгорания пассажиров не было в салоне микроавтобуса – никто не пострадал. Окончательную причину пожара и ущерб установят специалисты.

Для ликвидации огня привлекли 10 спасателей из личного состава и две единицы пожарной техники.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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