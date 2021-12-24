Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Пожежа у Києві: вогонь спалахнув у квартирі, дві жінки намагалися врятуватися

Юля Захарченко редакторка стрічки
Пожежа у Києві: вогонь спалахнув у квартирі, дві жінки намагалися врятуватися

У Деснянському районі Києва спалахнув вогонь в одному з дев’ятиповерхових житлових будинків. Дві жінки ледь не загинули у полум’ї.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі будинку, розташованому за адресою вулиця Закревського, 35-А.

Рятувальники помітили у вікні двох жінок, які намагалися врятуватися від густого диму. Вогнеборці почали виводити людей та гасити полум’я.

За допомогою автодрабини бійцям служби вдалося врятувати громадянок, яких згодом передали медичним працівникам для обстеження.

Вогонь вдалося локалізувати майже через пів години після повідомлення про пожежу, а ще через шість хвилин – остаточно ліквідувати.

Для гасіння полум’я залучили 16 рятувальників з особового складу, чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Читайте
Вогонь охопив моторний відсік і салон: у Конотопі загорівся мікроавтобус

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка