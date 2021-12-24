У Деснянському районі Києва спалахнув вогонь в одному з дев’ятиповерхових житлових будинків. Дві жінки ледь не загинули у полум’ї.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі будинку, розташованому за адресою вулиця Закревського, 35-А.

Рятувальники помітили у вікні двох жінок, які намагалися врятуватися від густого диму. Вогнеборці почали виводити людей та гасити полум’я.

За допомогою автодрабини бійцям служби вдалося врятувати громадянок, яких згодом передали медичним працівникам для обстеження.

Вогонь вдалося локалізувати майже через пів години після повідомлення про пожежу, а ще через шість хвилин – остаточно ліквідувати.

Для гасіння полум’я залучили 16 рятувальників з особового складу, чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.