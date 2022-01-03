В Италии по запросу РФ задержан украинский режиссер Евгений Лавренчук. Заслуженный артист Украины находится под стражей, пока суд будет рассматривать экстрадиционный запрос.

Об этом стало известно из заявления спикера МИД Украины Олег Николенко. Он заверил, что задержанному режиссеру уже предоставили консульскую помощь и адвоката.

Что произошло

Главный режиссер Одесского оперного театра Евгений Лавренчук был задержан в Неаполе еще 17 декабря. В тот день он пытался вылететь из Италии во Львов, откуда родом.

Почему РФ направила запрос на экстрадицию режиссера, вместе с итальянскими правоохранителями устанавливают консулы и юристы.

По неофициальной информации, российская сторона обвиняет Евгения Лавренчука в том, что тот якобы совершил финансовое нарушение на территории РФ.

В последний раз Евгений Лавренчук виделся с консулом 31 декабря. Тогда дипломат подтвердил, что артист не имеет никаких жалоб на здоровье, а условия его содержания под стражей приемлемы.

Кто такой Евгений Лавренчук

Львовянин Евгений Лавренчук получал образование режиссера в России, после чего успешно окончил высшие курсы хореографии в Польше.

Долгое время проживал в России, занимался развитием собственного Польского театра в Москве. Покинул РФ сразу после начала военной агрессии на Донбассе, заявив, что политика Кремля в отношении Украины преступна.

Начиная с 2018 года – эксперт Украинского культурного Фонда и ректор Первой украинской школы театра и кино.

Звание заслуженного артиста Украины получил в марте 2021 года. Работает главным режиссером Одесского Национального академического театра оперы и балета.

Фото: Театр “І люди, і ляльки”