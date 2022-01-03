В Італії за запитом РФ затримано українського режисера Євгена Лавренчука

В Італії за запитом РФ затримали українського режисера Євгена Лавренчука. Заслужений артист України перебуває під вартою, поки суд розглядатиме екстрадиційний запит.

Про це стало відомо із заяви речника МЗС України Олег Ніколенко. Він запевнив, що затриманому режисеру вже надали консульську допомогу та адвоката.

Що сталося

Головного режисера Одеського оперного театру Євгена Лавренчука затримали у Неаполі ще 17 грудня. Того дня він намагався вилетіти із Італії до Львова, звідки сам родом.

Чому РФ направила відповідний запит на екстрадицію режисера, разом із італійськими правоохоронцями встановлюють консули та юристи.

За неофіційною інформацією, російська сторона звинувачує Євгена Лавренчука у тому, що той нібито скоїв фінансове порушення на території РФ.

Востаннє Євген Лавренчук бачився із консулом 31 грудня. Тоді дипломат підтвердив, що артист не має жодних скарг на здоров’я, а умови його тримання під вартою є прийнятними.

Хто такий Євген Лавренчук

Львів’янин Євген Лавренчук здобував освіту режисера у Росії, після чого успішно закінчив вищі курси хореографії у Польщі.

Довгий час проживав у Росії, займався розвитком власного Польського театру у Москві. Покинув РФ одразу після початку військової агресії на Донбасі, заявивши, що політика Кремля щодо України є злочинною.

Починаючи з 2018 року – експерт Українського культурного Фонду та ректор Першої української школи театру і кіно.

Звання заслуженого артиста України отримав у березні 2021 року. Працює головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету.

Фото: Театр “І люди, і ляльки”