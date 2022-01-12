12 января в полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о минировании школ города.

В это время учебные заведения проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, работники Управления патрульной полиции и батальон полиции особого назначения.

Специалисты тщательно обследуют помещения и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов.

Событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Правовую квалификацию в полиции обещают предоставить по результатам проверки. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Людей просят не паниковать и сохранять спокойствие.

Накануне сообщение о заминировании всех школ получили в Киеве.

Кроме того, 8 января в столице проверяли информацию о минировании всех торговых центров.

А 10 января такое же сообщение появилось относительно 11 ТЦ в Харькове.