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Мінування шкіл у Дніпрі, Львові та ТРЦ в Одесі: правоохоронці шукають вибухівку

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Вибухотехнічна служба

У поліцейські відділки Дніпра, Львова та Одеси надійшли повідомлення про мінування шкіл та торгових центрів.

Так, у Дніпрі правопорушник повідомив про те, що протягом дня у навчальних закладах міста стануться вибухи.

– Хочу вам повідомити, що всі школи в Дніпрі заміновані, я вб’ю вас та ваших рідних. Я втомився терпіти. Сьогодні протягом навчального дня станеться вибух, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу Дніпро Обласний, зараз евакуація в школах міста не відбувається. В коментарях у соцмережах батьки учнів та представники багатьох шкіл повідомляють, що наразі все спокійно, діти продовжують навчатися.

В поліції інцидент коментувати поки що відмовляються.

У Львові через повідомлення про замінування усіх шкіл міста учнів евакуйовують та відпускають додому.

Як зазначили у Львівській міській раді, поліцейські отримали повідомлення про замінування усіх середніх шкіл.

У міському управлінні освіти кажуть, що в цій ситуації усі навчальні заклади діють згідно з протоколом: батьків учнів молодшої школи обдзвонюють, а старшокласники продовжать сьогодні навчання в дистанційному режимі.

Водночас ретельно обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території щодо наявності вибухонебезпечних речовин чи предметів.

– Ще не всі заклади освіти відчинилися – вчиться лише частина. Ми діємо за протоколом. Класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Обстежуємо приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – на наявність якихось невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів. Відповідні служби оглядають заклади, – розповіла керівниця управління освіти Леся Васюта.

До поліції Одеси надійшло повідомлення про замінування торгових центрів. Правоохоронці шукають вибухівку.

Пресслужба поліції зазначає, що з метою перевірки інформації на місця подій направлені слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції, фахівці-вибухотехніки та кінологи.

Вибухівку шукають у всіх місцевих торгових центрах.

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Напередодні до поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про замінування шкіл міста.

Навчальні заклади перевіряли слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйон поліції особливого призначення.

Крім того,  повідомлення про замінування всіх шкіл отримали в Києві.

Фото: Дніпро Обласний

Джерело: Нацполіція

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