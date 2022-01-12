В Лос-Анджелесе уволили двух полицейских, которые вместо грабителей ловили покемонов

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, уволили двух полицейских за игнорирование вызова об ограблении. Правоохранители вместо того, чтобы ловить грабителей, пытались поймать покемона в игре Pokémon Go.

Инцидент с ограблением произошел 15 апреля 2017 года на юго-западе Лос-Анджелеса. Правоохранители Луис Лозано и Эрик Митчелл были на патрулировании рядом с магазином Macy’s, где проходило ограбление

Полисменов попросили ответить на вызов, но они не ответили на радиозвонки. По результатам расследования выяснилось, что Лозано и Митчелл слышали звонок, но решили проигнорировать его, чтобы поймать редкого покемона Снорлакса.

Видеосистема в автомобиле стражей порядка показала, что Митчеллу удалось поймать Снорлакса. Потом они покинули это место и начали ловить другого покемона Тогетика, которого Митчеллу тоже удалось поймать.

В общей сложности полисмены 20 минут играли в Pokémon Go и обсуждали ловлю покемонов.

После расследования Лозано и Митчелла уволили, но они подали апелляцию. Суд поддержал их увольнение.

Pokémon Go – это игра с элементами дополненной реальности, которая была выпущена в 2016 году. Игроки должны поймать покемоны, которые появляются на настоящей карте в реальном мире.