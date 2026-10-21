Утром 21 октября из-за российской атаки часть потребителей в Киеве и Киевской области осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Аварийные отключения света в Киеве и области 21 октября: что известно

В Киеве аварийные отключения электроэнергии зафиксировали в Святошинском районе. По информации ДТЭК, энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

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В других районах столицы продолжают действовать графики отключений света.

В Киевской области из-за российской атаки аварийные отключения ввели в Бучанском районе.

Специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электричество потребителям.

В остальных районах Киевской области действуют стабилизационные графики отключений.

Атака на Киев 21 октября: что известно

Напомним, утром 21 октября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Последствия зафиксировали как минимум в трех районах столицы.

В Святошинском районе БпЛА попал в 24-этажный жилой дом на уровне 20-го этажа. Возник пожар площадью около 70 кв. м, конструкции квартиры частично разрушены.

В Деснянском районе загорелись семь припаркованных автомобилей, а в Соломенском беспилотник упал на открытой территории.

По последним данным, в результате атаки погибли два человека, еще двое пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.