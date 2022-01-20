В Киеве задержан россиянин из санкционного списка СНБО

20 января в столице задержан гражданин РФ, который был внесен в санкционный список, утвержденный решением Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2021 году. 50-летний мужчина был включен в список субъектов повышенного преступного влияния.

По предварительным данным, речь идет про уроженца Дагестана Валиомара Дамаданова 1971 года рождения, против которого в мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции, введенные СНБО в том же месяце.

— Как только полицейским стало известно о месте его нахождения, правоохранители спланировали и провели мероприятия по его задержанию, — говорится в сообщении.

Рестрикции против указанного гражданина России были введены на бессрочный период.

Правоохранители принимают меры для принудительного возвращения мужчины в страну его происхождения. Кроме того, ему будет запрещено въезжать на территорию Украины.