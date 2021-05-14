Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО.

Также он отметил, что во время заседания обсуждался вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми почему-то раньше пользовался ряд людей за очень символическую плату.

— После принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе. Санкции также “прилетели” 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами. Кроме того, мы поставили вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми за очень символическую плату начали пользоваться непонятные лица — отметил он.

Звернення президента

Владимир Зеленский отметил, что большинство среди указанных 557 воров в законе находятся не в Украине. В то же время количество тех, кто все же есть в стране, уменьшилось вдвое — с 34 до 17 человек.

По словам президента, всем, кто попал в новый санкционный список, заблокируют активы, запретят въезжать на территорию Украины, откажут в предоставлении визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешении на иммиграцию, а также откажут в продлении срока пребывания в Украине и сделают невозможным получение украинского гражданства.

Закон о ворах в законе

В июне 2020 года Верховная Рада приняла закон о ворах в законе. Согласно документу, за создание преступного сообщества (объединения двух или более преступных организаций) и руководство им можно получить наказание от десяти до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Если же вор в законе создает, управляет ли является участником преступной организации, то ему также грозит от двенадцати до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.