В Украине задержали криминального авторитета Левана Гальского — фото и подробности

Пограничники задержали в Харьковской области “вора в законе” с санкционного списка СНБО по кличке Леван Гальский, а также его сообщника, который является криминальным авторитетом также.

В понедельник, 26 июля, правонарушителей задержали. Они хотели незаконно попасть на территорию Украины из России вне пункта пропуска. Мужчины были без документов.

Криминальных авторитетов задержали в поле с подсолнухами, где они скрывались.

Прятался в подсолнухах: на границе задержали “вора в законе” с санкционного списка СНБО / 4 фотографии

Леван Гальский — это 42-летний гражданин РФ. В мае 2021 года его включили в черный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вместе с Леваном пограничники задержали 31-летнего криминального авторитета, гражданина Грузии.

Нарушителей задержали на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях.

14 мая этого года СНБО ввел санкции против 557 “воров в законе”, а также 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

Лицам, которые попали в черный список, запрещается пересекать украинскую границу, также им не будут предоставлять гражданство и вид на жительство.