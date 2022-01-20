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У Києві затримали росіянина з санкційного списку РНБО

Ілля Нежигай редактор стрічки
У Києві затримали росіянина з санкційного списку РНБО

20 січня у столиці затримали громадянина РФ, що був включений до санкційного списку, затвердженого рішенням Ради національної безпеки і оборони України у 2021 році. 50-річного чоловіка було включено до списку суб’єктів підвищеного злочинного впливу.

За попередніми даними, йдеться про уродженця Дагестану Валіомара Дамаданова 1971 року народження, проти якого у травні минулого року президент України Володимир Зеленський затвердив санкції, що були запроваджені РНБО у тому ж місяці.

– Як тільки поліцейським стало відомо про місце його перебування, правоохоронці спланували і провели заходи щодо його затримання., – йдеться у повідомленні.

Рестрикції проти зазначеного громадянина Росії були запроваджені на безстроковий термін.

Правоохоронці вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України.

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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