В Киеве в Печерском районе загорелся огонь в семиэтажном жилом доме. Загорелась кухня в одной из квартир.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в многоэтажном доме, расположенному по адресу улица Деловая, 6.

Пламя вспыхнуло на кухне в одной из квартир дома на Печерске. Спасателям удалось открыть дверь пылающего жилья.

Бойцы спасательной службы начали тушить огонь. Спустя полчаса пожар локализировали на площади около 6 кв. м, а еще через шесть минут – полностью ликвидировали.

Во время тушения пламени спасатели обнаружили тело женщины 1960 года рождения без признаков жизни. К сожалению, медикам не удалось ее спасти.

Для ликвидации огня привлекли 15 спасателей из личного состава, четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Специалисты выясняют возможные причины возникновения пожара в Киеве.