Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Киеве загорелась квартира на Печерске: погиб человек

Юля Захарченко редактор ленты
В Киеве загорелась квартира на Печерске: погиб человек

В Киеве в Печерском районе загорелся огонь в семиэтажном жилом доме. Загорелась кухня в одной из квартир.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел в многоэтажном доме, расположенному по адресу улица Деловая, 6.

Пламя вспыхнуло на кухне в одной из квартир дома на Печерске. Спасателям удалось открыть дверь пылающего жилья.

Бойцы спасательной службы начали тушить огонь. Спустя полчаса пожар локализировали на площади около 6 кв. м, а еще через шесть минут – полностью ликвидировали.

Во время тушения пламени спасатели обнаружили тело женщины 1960 года рождения без признаков жизни. К сожалению, медикам не удалось ее спасти.

Для ликвидации огня привлекли 15 спасателей из личного состава, четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники. Специалисты выясняют возможные причины возникновения пожара в Киеве.

Читайте
Приехала к мужу за алиментами: в Киеве пьяная мать ранила 4-летнего сына ножом

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка