У Києві у Печерському районі спалахнув вогонь у семиповерховому житловому будинку. Загорілася кухня в одній з квартир.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа сталася у багатоповерховому будинку, розташованому за адресою вулиця Ділова, 6.

Полум’я спалахнуло на кухні в одній з квартир будинку на Печерську. Рятувальникам вдалося відкрити двері оселі, яка почала палати.

Бійці рятувальної служби почали одразу гасити вогонь. Через пів години пожежу локалізували на площі близько 6 кв. м, а ще через шість хвилин – повністю ліквідували.

Під час гасіння полум’я рятувальники знайшли тіло жінки 1960 року народження без ознак життя. На жаль, медикам не вдалося її врятувати.

Для ліквідації вогню залучили 15 рятувальників з особового складу, чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Наразі фахівці з’ясовують можливі причини виникнення пожежі у Києві.