В Киеве женщина в состоянии алкогольного опьянения ранила собственного четырехлетнего сына ножом. Она приехала в столицу вместе с ребенком, чтобы найти своего мужа, не платившего алименты.

По данным Национальной полиции, женщина сообщила правоохранителям, что прибыла в город с малышом, но не знает, где его можно оставить.

Полицейские приехали по вызову, однако женщины не было на Привокзальной площади. Они нашли мужчину, который был рядом с ней во время звонка в полицию, и приехали к нему домой.

Когда они вошли в дом, то увидели нетрезвую женщину с ножом в руках, а рядом маленького мальчика, одежда которого была в крови.

Правоохранители отобрали нож у пьяной гражданки и вызвали врачей. По предварительным данным, медики зафиксировали у ребенка непроницаемое ранение спины.

В настоящее время жизни четырехлетнего малыша ничего не угрожает — ему оказали необходимую медицинскую помощь. Ребенок находится под наблюдением врачей.

Мать мальчика доставили в отделение полиции. Правоохранители составили акт об изъятии ребенка, вскоре работники социальной службы будут решать его судьбу. Продолжается досудебное расследование.